Більше 400 людей затримали у Малайзії за підозрою у тероризмі

У столиці Малайзії Куала-Лумпурі затримали понад 400 осіб за підозрою у тероризмі.

Деяким з них закидають участь в угрупованнях в Сирії та Іраку, передає BBC.

Правоохоронці шукали людей із підробленими або загубленими документами.

Більшість затриманих виявилися громадянами Бангладеш, Індії та Пакистану. У них вилучили обладнання для виготовлення фальшивих паспортів та малайзійських імміграційних документів.

Читайте також: У Пакистані стався теракт, є багато постраждалих: моторошні фото

Також поліцейські шукали в помешканнях радіоактивні матеріали для бомб. Та чи знайшли, наразі не повідомляють.

Додамо, що малазійська влада посилила заходи безпеки напередодні спортивних змагань – Ігор Південно-Східної Азії.