Більше 60 бійців АТО наклали на себе руки минулого року

Минулого року кількість загиблих військових не під час боїв перевищила бойові втрати.

Про це повідомляє "Українська правда" із посиланням на Міноборони.

"Сьогодні отримав відповідь з Міноборони на свій запит. У боях загинуло 211 військовослужбовців, а не в боях – 256. Шокують цифри по кількісті самогубств – 63, по померлих внаслідок хвороб – 58", – зазначив журналіст Олексій Братущак.

Відтак, із 256 загиблих не в боях найбільше самогубств – 63 померлих. 58 військових померли внаслідок хвороб, 39 – унаслідок необережного поводження зі зброєю, 30 військових були вбиті, 29 смертей кваліфіковані як нещасні випадки, 18 – загинули унаслідок ДТП, 10 отруїлися алкоголем, 5 – інші випадки, 4 – порушення заходів безпеки.

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Загальні втрати української армії у 2016 році склали 467 бійців, з них 211 – бойові.