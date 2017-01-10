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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ

Більше 60 бійців АТО наклали на себе руки минулого року

19:15, сьогодні 1768 Читать новость на русском
Боєць АТО
Боєць АТО / Getty Images

Минулого року кількість загиблих військових не під час боїв перевищила бойові втрати.

Про це повідомляє "Українська правда" із посиланням на Міноборони.

"Сьогодні отримав відповідь з Міноборони на свій запит. У боях загинуло 211 військовослужбовців, а не в боях – 256. Шокують цифри по кількісті самогубств – 63, по померлих внаслідок хвороб – 58", – зазначив журналіст Олексій Братущак.

Відтак, із 256 загиблих не в боях найбільше самогубств – 63 померлих. 58 військових померли внаслідок хвороб, 39 – унаслідок необережного поводження зі зброєю, 30 військових були вбиті, 29 смертей кваліфіковані як нещасні випадки, 18 – загинули унаслідок ДТП, 10 отруїлися алкоголем, 5 – інші випадки, 4 – порушення заходів безпеки.

Читайте також: Україна зазнала непоправної втрати у зоні АТО

Загальні втрати української армії у 2016 році склали 467 бійців, з них 211 – бойові.

Теги: Війна на Донбасі Україна АТО Самогубство
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