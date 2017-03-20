Більше половини обстрілів бойовиків припадає на Маріупольський напрямок, – штаб АТО

Проросійські бойовики значно зменшили кількість обстрілів українських позицій в порівняні з попередніми днями. Однак більше, аніж половина обстрілів припадає на Маріупольський напрямок.

Загалом за 19 березня було зафіксовано 50 обстрілів. 26 з них – на Маріупольському напрямку. Там по позиціям в районі Водяного протягом дня російські окупанти вели вогонь з кулеметів великого калібру, гранатометів, зенітної установки, а близько 18.00 двічі долучили ще і артилерію калібру 122, повідомили у штабі АТО.

На Донецькому напрямку від обстрілів ворога найбільше страждає Авдіївка, яку бойовики обстріляли з танка.

Новозванівку на Луганському напрямку ворог двічі обстріляв з мінометів 120 калібру.

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