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Більше половини обстрілів бойовиків припадає на Маріупольський напрямок, – штаб АТО

06:27, сьогодні 117 Читать новость на русском
Війна на Донбасі
Війна на Донбасі

Проросійські бойовики значно зменшили кількість обстрілів українських позицій в порівняні з попередніми днями. Однак більше, аніж половина обстрілів припадає на Маріупольський напрямок.

Загалом за 19 березня було зафіксовано 50 обстрілів. 26 з них – на Маріупольському напрямку. Там по позиціям в районі Водяного протягом дня російські окупанти вели вогонь з кулеметів великого калібру, гранатометів, зенітної установки, а близько 18.00 двічі долучили ще і артилерію калібру 122, повідомили у штабі АТО.

На Донецькому напрямку від обстрілів ворога найбільше страждає Авдіївка, яку бойовики обстріляли з танка.

Новозванівку на Луганському напрямку ворог двічі обстріляв з мінометів 120 калібру.

Читайте також: Український військовий розповів, що буде з російськими солдатами, які обстрілюють Авдіївку

Теги: Україна Війна на Донбасі АТО
Джерело: 24 Канал
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