Більшість законів, які приймає Верховна Рада – неякісні, – Сироїд

Заступник Голови Верховної Ради Оксана Сироїд заявила, що закони, які приймає Верховна Рада є не дуже якісними.

Про це вона заявила в ефірі програми "Лівий берег із Сонею Кошкіною" на 24 Каналі.

Ті закони, які реєструє Рада, зовсім не відповідають викликам часу. Люди часто запитують, чому ми так мало приймаємо законів. Але ми їх ухвалюємо більше, ніж усі європейські країни разом взяті. Тому тут питання в якості, а не в кількості, адже більшість законів – неякісні,

– заявила Сироїд.

Сироїд пояснила, що неякісні закони з’являються тому, що законодавча функція в парламенту – похідна від спроможності Ради контролювати уряд.

Заступниця також додала, що саме тому українці не відчувають роботи Верховної ради, а навпаки – думають, що їх обманули.