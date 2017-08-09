Більший за Боїнг: рештки неймовірно масивного динозавра знайшли в Аргентині

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Маса істоти, приблизно, більша од маси деяких модифікацій Boeing 737, пише SKY. Вчені розповіли, що довжина тіла Patagotitan mayorum становила 35 метрів, зріст – сягав 6 метрів, а здебільшого представники даного виду важили понад 61 тонну.
Дослідники також припустили, що знайдені останки належали молодій особини – себто динозавр міг бути ще більшим.
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Тиранозаври були карликами у порівнянні із ними. Це як порівнювати лева і слона,
– додав один з авторів роботи, Дієго Пол.
Patagotitan Mayorum, найімовірніше, жив 100 мільйонів років тому під час Крейдяного періоду. А маса динозавра пов'язана зі збільшенням числа квіткових рослин, які дозволяли прогодуватися цим величезним травоїдним рептиліям.