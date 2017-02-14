Біля Авдіївки з’явились російські найманці з Кавказу, – ЗМІ

В Авдіївській промзоні на Донеччині на передову прибули нові найманці – дагестанці та "кадирівці".

Про це повідомляє "ТСН".

За даними журналістів, прямо навпроти позицій сил АТО стоять найманці з Дагестану. У другій оборонній лінії ворога разом з російськими військовими стоять "кадирівці".

За словами українського бійця з позивним "Локомотив", вдень найманці не стріляють – спостерігаються лише одиночні постріли, провокації. Після від'їзду ОБСЄ, коли темніє – бойовики ведуть обстріли всю ніч до ранку.

На думку військових, поява найманців з Кавказу може бути елементом залякування та деморалізації.

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До слова, раніше українська розвідка повідомила, що Кремль відправляє на Донбас російських військових, які воювали в Сирії.