Біля Мар’їнки через необережність трапилася трагедія: загинули військові

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Через необережне поводження з мінометом калібру 120 мм 2С12 "Сані" загинули двоє військовослужбовців, ще п’ятеро зазнали поранень.
Про це повідомляє прес-служба ГПУ.
Трагедія сталася 8 серпня 2017 року близько 4:25 на бойовій позиції поблизу Мар’їнки.
Через трагічний випадок відкрили кримінальне провадження. За справу взялася військова прокуратура Донецького гарнізону.
За попередньою версією слідства, вибух стався внаслідок подвійного заряджання каналу ствола міномету різними військовослужбовцями двома боєприпасами.
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