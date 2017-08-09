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ВОЙЦЕХ БАЛЧУН ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Біля Мар’їнки через необережність трапилася трагедія: загинули військові

21:28, сьогодні 1161 Читать новость на русском
Міномет
Міномет / Фото з відкритих джерел

Через необережне поводження з мінометом калібру 120 мм 2С12 "Сані" загинули двоє військовослужбовців, ще п’ятеро зазнали поранень.

Про це повідомляє прес-служба ГПУ.

Трагедія сталася 8 серпня 2017 року близько 4:25 на бойовій позиції поблизу Мар’їнки.

Через трагічний випадок відкрили кримінальне провадження. За справу взялася військова прокуратура Донецького гарнізону.

За попередньою версією слідства, вибух стався внаслідок подвійного заряджання каналу ствола міномету різними військовослужбовцями двома боєприпасами.

Читайте також: Стали відомі деталі про одного із загиблих у вівторок бійців АТО

Теги: Новини України Мар'їнка
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