Біля одеського узбережжя знайшли потоплене авто з мертвим водієм

Поліцейські встановлюють всі обставини події, а також причини загибелі чоловіка.

В Одесі на узбережжі Чорного моря сьогодні виявили затонулий автомобіль з мертвим чоловіком, пише УНІАН.

Правоохоронцям по спецлінії "102" прийшло повідомлення про те, що біля одного з міських пляжів громадяни виявили затонулий легковий автомобіль, на водійському сидінні якого знаходиться мертвий чоловік.

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На даний час на місці події працює слідчо-оперативна група Приморського відділу поліції.