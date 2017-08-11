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ВОЙЦЕХ БАЛЧУН ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Біля Пісок підірвався військовий

07:39, сьогодні 32 Читать новость на русском
Непоправна втрата
Непоправна втрата / Фото з відкритих джерел

Поблизу селища Піски на невідомому вибуховому пристрої підірвався український військовий.

Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО.

Трагедія сталася 10 серпня.

В загальному ж минула доба у зоні АТО відзначилась зменшенням інтенсивності обстрілів позицій Збройних Сил України з боку російсько-окупаційних угруповань.

Читайте також: На Донбасі трапилася сутичка між військовими та цивільними, є жертва

Теги: Жертви Втрати Новини України
Джерело: 24 Канал
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