Біля Пісок підірвався військовий

Поблизу селища Піски на невідомому вибуховому пристрої підірвався український військовий.

Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО.

Трагедія сталася 10 серпня.

В загальному ж минула доба у зоні АТО відзначилась зменшенням інтенсивності обстрілів позицій Збройних Сил України з боку російсько-окупаційних угруповань.

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