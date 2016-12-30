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Біля Попасної відбувся бій: бойовики зазнали втрат

19:03, сьогодні 0
Біля Попасної відбувся бій
Біля Попасної відбувся бій / fakty.ictv.ua

У районі Попасної (Луганська область) відбувся бій, українські захисники відбили напад терористів.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Зазначається, що близько 16 години бойовики напали на спостережний пункт.

Напад бойовиків було відбито, противник зазнав втрат і відступив. Всього протягом дня відбулося 25 обстрілів (на всіх напрямках),
– сказано у повідомленні прес-центру.

На маріупольському напрямку з 120-мм і 82-мм мінометів бойовики вели вогонь по Широкиному і Талаківці. З великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї накрили обстрілами Мар'їнку, Широкине, Лебединське і Гнутове.

На луганському напрямку з 82-міліметрових мінометів бойовики вели вогонь по Новозванівці. З гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї – по Павлополю, Новозванівці, Кондрашівці Новій, урочищу Червоне Гнилище та Новоолександрівці.

На донецькому напрямку зі стрілецької зброї терористи гатили Південному та Опитному.

Нагадаємо, Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос зазначив, що 29 грудня Україна безповоротно втратила 5 бійців.

Теги: Україна АТО Війна на Донбасі
Джерело: 24 Канал
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