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Біля ринку у Києві сталась стрілянина

23:11, сьогодні 532 Читать новость на русском
Перепалка між двома чоловіками переросла у стрілянину
Перепалка між двома чоловіками переросла у стрілянину / Прес-служба поліції

Поліція з'ясовує обставини стрілянини, що сталась поблизу ринку в Солом'янському районі Києва.

Як зазначають у поліції, між двома чоловіками виник конфлікт, в ході якого один з них дістав із сумки пістолет та вистрілив у іншого.

Інцидент трапився біля базару на вулиці Солом'янській.

Як розповіла жінка, яка стала свідком події, до її колишнього чоловіка підійшов знайомий, почав йому погрожувати та лаятись.

Під час перепалки чоловік, що підійшов, витягнув пістолет і вистрілив її колишньому в груди, але той ще встиг вихопити зброю і вдарив кілька разів нападника по голові.

Обох чоловіків госпіталізували. З місця події вилучили чотири гільзи та пристрій для відстрілу гумових куль.

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Теги: Україна Київ Кримінал Розслідування
Джерело: 24 Канал
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