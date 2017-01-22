Біля російського консульства заспівали гімн України

У Харкові також пройшла акція проти російської агресії. Люди з атнипутінськими плакати прийшли до російського консульства і вигукували антиросійські гасла.
Про це повідомили у спільноті "IT Seсtor" в Twitter.
Люди пройшли центром міста і завершили акцію біля російського консульства.
Активісти пройшли від пам’ятника Шевченку до консульства Росії. Там заспівали гімн України.
Крім того, учасники скандували "Росія - геть з України!", "Росія - геть з Донбасу!", "Росія - геть з Криму!".
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