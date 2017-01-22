Біля російського консульства заспівали гімн України

Люди протестували проти агресії Путіна / Тwitter

У Харкові також пройшла акція проти російської агресії. Люди з атнипутінськими плакати прийшли до російського консульства і вигукували антиросійські гасла.

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