Біля Слов’янська спалахнув конфлікт між Парасюком та поліцією

На блокпості біля Слов’янська стався конфлікт через відмову групи озброєних осіб на чолі з нардепом Володимиром Парасюком проходити перевірку.

Про це на брифінгу в Краматорську заявив голова поліції Донеччини В’ячеслав Аброськін.

Заступник голови поліції Донеччини полковник Юрій Голубан уточнив, що близько 19:00 через блокпост на в’їзді у м. Слов’янськ рухалася колона з 13 автомобілів, в яких перебували більше 35 людей. Вони відмовилися проходити стандартну перевірку та спровокували конфлікт.

Співробітники поліції, які несуть службу на блокпосту, пояснили громадянам, що вони в’їжджають зі зброєю в зону проведення АТО та попросили перевірити документи на зброю. Однак вказані особи надати документи відмовилися.

Парасюк почав з погрозами обзивати працівників поліції і намагатися своїми діями спровокувати бійку. Після того, як у нього одного цього не вийшло, він дав команду своїм людям у колоні. Вони вийшли і по суті пан Парасюк очолив напад на працівників поліції,

– розповів Голубан.

Він додав, що участь у нападі брали близько 45 людей, проте поліція вирішила не застосовувати зброю.

Після цього Парасюк зі спільниками прорвалися повз поліцію і попрямували далі.

Голубан наголосив, що оцінку діям Парасюка повинен дати глава ГПУ Юрій Луценко та відкрити за цим фактом справу.

За словами заступника Аброськіна, 5 правоохоронців отримали різні травми, а ще один був збитий автомобілем Парасюка. Окрім того, двоє поліцейських були забризкані сльозогінним газом та отримали серйозні опіки обличчя.