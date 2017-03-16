Бити владу треба постійно, – Ярош

Нардеп Дмитро Ярош розповів, чому українська влада повинна постійно відчувати тиск народу.

Про це він розповів у інтерв'ю журналу "Країна".

"Бити владу треба постійно, тиснути на неї регулярно. Бо влада ніколи не буває хорошою. Вона завжди повинна відчувати на горлянці міцну хватку народу. Як тільки щось не те – здавили і прибрали її геть з історичного шляху. Хай інші займаються – ведуть українську націю до світлого майбутнього", – вважає Дмитро Ярош.

За його словами, можна зрозуміти сьогоднішнє керівництво держави, адже після Революції Гідності воно змогло втримати ситуацію у країні.

Ми державу не втратили. У цьому є безумовний плюс,

– додав політик.

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