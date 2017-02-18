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ЄВРОБАЧЕННЯ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА ЕНЕРГЕТИКА

Битва аутсайдерів: хто з суддів Верховного Суду не зумів пройти конкурс

10:47, сьогодні 1047 Читать новость на русском
Відбір до Верховного Суду України
Відбір до Верховного Суду України

Не всі судді Верховного Суду України зуміли подолати перший етап конкурсу відбору до оновленого ВСУ.

Зокрема, у непрохідний список потрапили судді Верховного Суду України Василь Гуменюк, Богдан Пошва та Олександр Потильчак (суддя у відставці), повідомляє Громадська рада доброчесності.

Загалом же перший етап тестування не пройшли 104 кандидати. 88 – це кандидати, які не добрали необхідну кількість балів за наслідками іспитів (54 для касаційного кримінального суду і 60 для решти). Крім того, 12 кандидатів не прибули для тестування, четверо неправильно вписали свої коди у бланк відповідей, що унеможливлює встановлення їхнього результата і тягне недопуск до наступних етапів конкурсу.

Громадська рада доброчесності закликає громадян і професійну спільноту не злословити і не принижувати осіб, які зазнали поразки, лише з тих підстав, що вони не набрали певну кількість балів, а подякувати їм за участь у конкурсі,
– йдеться в повідомленні ГРД.

Читайте також: Журналісти викрили минуле суддів, які хочуть потрапити до Верховного суду

Зате в наступний етап конкурсу пройшов суддя, який відслужив снайпером в 93 ОМБр в зоні АТО.

Теги: Україна Верховний суд України Судді
Джерело: 24 Канал
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