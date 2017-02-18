Битва аутсайдерів: хто з суддів Верховного Суду не зумів пройти конкурс

Не всі судді Верховного Суду України зуміли подолати перший етап конкурсу відбору до оновленого ВСУ.

Зокрема, у непрохідний список потрапили судді Верховного Суду України Василь Гуменюк, Богдан Пошва та Олександр Потильчак (суддя у відставці), повідомляє Громадська рада доброчесності.

Загалом же перший етап тестування не пройшли 104 кандидати. 88 – це кандидати, які не добрали необхідну кількість балів за наслідками іспитів (54 для касаційного кримінального суду і 60 для решти). Крім того, 12 кандидатів не прибули для тестування, четверо неправильно вписали свої коди у бланк відповідей, що унеможливлює встановлення їхнього результата і тягне недопуск до наступних етапів конкурсу.

Громадська рада доброчесності закликає громадян і професійну спільноту не злословити і не принижувати осіб, які зазнали поразки, лише з тих підстав, що вони не набрали певну кількість балів, а подякувати їм за участь у конкурсі,

– йдеться в повідомленні ГРД.

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Зате в наступний етап конкурсу пройшов суддя, який відслужив снайпером в 93 ОМБр в зоні АТО.