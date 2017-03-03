Битва готелів та пам'яток архітектури: хто руйнує українську столицю

Львівська фірма ТОВ "Рома-М" планує звести висотний офісно-готельний комплекс на бульварі Шевченка в Києві. Влада ж міста дозволила забудовнику спроектувати комплекс на 17 поверхів.

Про це йдеться в розслідуванні програми "Схеми".

Утім, згідно з містобудівними планами столиці, ця ділянка перебуває у зоні, де заборонене висотне будівництво. Будувати нове можна лише зважаючи на основні закономірності існуючої історичної забудови. Окрім того, ділянка перебуває в межах історичного ареалу міста, де будувати вище 27 метрів, що еквівалентно приблизно дев'ятиповерховій будівлі, не можна.

Раніше громадські діячі висловили занепокоєння, що нове висотне будівництво біля старовинної садиби Терещенків за адресою бульвар Шевченка, 32 може загрожувати пам’ятці.

Садиба Терещенків знаходиться у вкрай незадовільному стані. Стіни почали вже візуально рушитися на очах. Я думаю, що зараз будинок вже в аварійному стані. І звісно, що будь-які будівельні роботи по сусідству повністю зруйнують цю будівлю,

– зазначила громадська діячка Олена Єскіна, дружина мера Глухова – нащадка відомого роду меценатів Мішеля Терещенка.

Проект будівництва від початку був опублікований на сайті відомої архітектурної студії Borodkin Architects. Це – 17-поверховий офісно-готельний комплекс Leonis якраз між садибою Терещенків та комплексом H-Tower з готелем Hilton.

Більшою частиною ділянки володіє ТОВ "Рома-М", зареєстроване у Львові. Цю землю фірма купила ще в 2007 році за 6,5 мільйонів гривень. Ця ж фірма виступила замовником проекту та отримала кілька початкових дозволів. У реєстрі Державної архітектурно-будівельної інспекції підрядником майбутнього будівництва вказане ТОВ "Будівельна компанія "Інтергал-Буд". Ці дві компанії виявилися пов’язаними між собою через засновників та власників.

Бенефіціарний власник і "Рома-М", і "БК "Інтергал-Буд" – Валерій Кулаков. Він донедавна був постійним помічником народного депутата з групи "Відродження", колишнього "регіонала" Володимира Зубика. Його зв’язок із депутатом Зубиком можна легко прослідкувати і досі.

На запитання про те, чи має Володимир Зубик вплив на будівельну компанію та чи знав він про плани будівництва компанії свого на той момент ще помічника, його прес-служба надіслала таку відповідь: "Хочу зазначити, що я не є акціонером будівельної фірми "Інтергал". Що стосується мого колишнього помічника Валерія Кулакова, то він вже більш ніж чотири роки не є моїм помічником, та я не маю інформації стосовно його бізнес-справ".

Сам Валерій Кулаков у своєму листі відсторонився від проекту та порадив звернутися безпосередньо до директора ТОВ "Рома-М", зареєстрованого у Львові, Олега Саківа. Проте останній на запит не відповів та на місці його не виявилося.

Журналісти "Схем" запитали мера Києва Віталія Кличка щодо його думки про проект. Він відповів, що про нього ще не знає.

Я вперше бачу цей проект. Якщо потрібно буде, отримаю інформацію і тоді зможу відповісти. Я впевнений у тому, що історична частина нашого міста повинна бути не зруйнована. Наше місто повинно бути привабливим для спадщини, яку ми отримали від наших пращурів,

– заявив міський голова Києва.

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