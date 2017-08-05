Битва США та Росії за європейський ринок газу загострюється, – Financial Times

Розширення Сполученими Штатами санкцій проти Росії посилює боротьбу між двома країнами за поставки газу в Європу.

Надходження американського газу до Європи набуває помітного політичного відтінку, зазначає Financial Times. Нові санкції, накладені США на Росію, можуть безпосередньо торкнутися експортних трубопроводів, зокрема і "Північого потоку-2".

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Це налякало російських політиків, які активно рекламують свою здатність забезпечувати Європу дешевим газом,

– пишуть автори.

Побоювання посилила і нещодавня заява Трампа про збільшення поставок американського природного газу в Європу, йдеться далі.

Аналізуючи ситуацію, видання зазначає, що у "Газпрому" насправді "сильна позиція": він має переваги, адже "веде гру на своєму полі", у нього колосальні запаси і низькі витрати на видобуток", до того ж прокачування по газопроводах набагато дешевше, ніж скраплення газу, його доставка морем і повторна газифікація.

Однак Джейсон Бордофф, директор Centre on Global Energy Policy (Колумбійський університет, США), акцентує увагу на тому, що російській компанії все ж доведеться вибирати між двома варіантами: або "цінова конкуренція і захист своєї частки ринку", або "скорочення поставок заради збереження високих цін". "Газпром" вибере перший варіант, але тоді йому доведеться визнати, що "цінова війна" позначиться на його виручці, навіть якщо вдасться збільшувати обсяги продажів, припускає експерт.

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Нагадаємо, 2 серпня закон про розширення та посилення санкцій проти Росії підписав президент США Дональд Трамп. Тепер він без згоди Конгресу США не зможе самостійно скасувати ці обмежувальні заходи.



Санкції передбачають, серед іншого, продовження протидії реалізації проекту "Північний потік-2".