Бійці АТО через блокаду розпочали стрілянину з потерпілим у центрі Харкова, – ЗМІ

Увечері 17 лютого в Харкові бійці батальйону "Донбас" влаштували перестрілку з активістами "Східного корпусу".

Про це інформує "Громадське. Харків".

Зазначається, що частину учасників інциденту правоохоронцям вдалося затримати, а частина перебуває на території дитячого садка, відтак КОРД готує штурм.

На Алексеевке неизвестные в военной форме устроили перестрелку с полицией.

Часть из них-задержана,часть - находится на территории детск.сада pic.twitter.com/FmBcpyNtoo — Громадське Харків (@Hromadske_kh) 17 лютого 2017 р.

За словами лідера громадянського корпусу "Азов" Олега Ширяєва, причина стрілянини – кофлікт щодо блокади торгівлі з окупантами Донбасу. Як відомо, "Східний копус" її не підтримує.

По словам Олега Ширяева, стреляли бойцы батальйона "Донбасс" в активистов "Схидного корпуса", причина стрельбы - конфликт по поводу блокады — Громадське Харків (@Hromadske_kh) 17 лютого 2017 р.

У результаті інциденту постраждала одна людина, яка наразі у лікарні перебуває у критичному стані – у нього важкі вогнепальні поранення живота та грудей.

Директор департаменту у справах інформації Харківської міськради Юрій Сидоренко стверджує, що потерпілий – водій "Східного корпусу" Ігор Пушкарьов, передає ТСН.

У нього, за неперевіреною інформацією, стріляв Олег Черкашин ("Іспанець").

Пострадавший в перестрелке на Алексеевке в неотложке,у него тяжелые огнестрельные ранения живота и груди — Громадське Харків (@Hromadske_kh) 17 лютого 2017 р.

Зауважимо, що опісля нападники, які заховалися у садочку, все ж склали зброю та здалися поліції.

После стрельбы бойцы батальона "Донбасс спрятались в детском садике неподалеку.Через некотрое время они, бросив оружие,сдались полиции pic.twitter.com/GaSQb601rt — Громадське Харків (@Hromadske_kh) 17 лютого 2017 р.

Згодом Ширяєв додав, що винуватцями стрілянини стали все ж не бійці "Донбасу", а люди екс-"регіонала" Євгенія Мураєва, оскільки вищезазначений "Іспанець" на нього працює.

Олег Ширяев доповнив коментар щодо стрілянини:"Це конфлікт з людьми Мураєва,а не Семенченка-бо ми точно знаємо що Іспанець працює на Мураєва — Громадське Харків (@Hromadske_kh) 17 лютого 2017 р.

Місцеве видання Newsroom оприлюднило і інші версії причин виникнення конфлікту.

Так, за інформацією журналістів, за однією з версій, перестрілка сталася після того, як активісти "Східного корпусу" намагалися взяти штурмом офіс ветеранів АТО на Стадіонному проїзді. Щоправда розбірки перемістилися на вулицю Клочковську, а потім – на тролейбусний круг на проспекті Перемоги, 73.

За іншою версією, активісти приїхали на Стадіонний проїзд, оскільки їм повідомили, що там перебувають озброєні люди у камуфляжі.

На місці події працювали 10 машин патрульних.

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