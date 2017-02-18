Бійці АТО через блокаду розпочали стрілянину з потерпілим у центрі Харкова, – ЗМІ

Увечері 17 лютого в Харкові бійці батальйону "Донбас" влаштували перестрілку з активістами "Східного корпусу".
Про це інформує "Громадське. Харків".
Зазначається, що частину учасників інциденту правоохоронцям вдалося затримати, а частина перебуває на території дитячого садка, відтак КОРД готує штурм.
За словами лідера громадянського корпусу "Азов" Олега Ширяєва, причина стрілянини – кофлікт щодо блокади торгівлі з окупантами Донбасу. Як відомо, "Східний копус" її не підтримує.
У результаті інциденту постраждала одна людина, яка наразі у лікарні перебуває у критичному стані – у нього важкі вогнепальні поранення живота та грудей.
Директор департаменту у справах інформації Харківської міськради Юрій Сидоренко стверджує, що потерпілий – водій "Східного корпусу" Ігор Пушкарьов, передає ТСН.
У нього, за неперевіреною інформацією, стріляв Олег Черкашин ("Іспанець").
Зауважимо, що опісля нападники, які заховалися у садочку, все ж склали зброю та здалися поліції.
Згодом Ширяєв додав, що винуватцями стрілянини стали все ж не бійці "Донбасу", а люди екс-"регіонала" Євгенія Мураєва, оскільки вищезазначений "Іспанець" на нього працює.
Місцеве видання Newsroom оприлюднило і інші версії причин виникнення конфлікту.
Так, за інформацією журналістів, за однією з версій, перестрілка сталася після того, як активісти "Східного корпусу" намагалися взяти штурмом офіс ветеранів АТО на Стадіонному проїзді. Щоправда розбірки перемістилися на вулицю Клочковську, а потім – на тролейбусний круг на проспекті Перемоги, 73.
За іншою версією, активісти приїхали на Стадіонний проїзд, оскільки їм повідомили, що там перебувають озброєні люди у камуфляжі.
На місці події працювали 10 машин патрульних.
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