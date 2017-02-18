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Бійці АТО через блокаду розпочали стрілянину з потерпілим у центрі Харкова, – ЗМІ

00:43, сьогодні 2960 Читать новость на русском
Результат стрілянини у Харкові
Результат стрілянини у Харкові / Facebook-сторінка Павла Федосенка

Увечері 17 лютого в Харкові бійці батальйону "Донбас" влаштували перестрілку з активістами "Східного корпусу".

Про це інформує "Громадське. Харків".

Зазначається, що частину учасників інциденту правоохоронцям вдалося затримати, а частина перебуває на території дитячого садка, відтак КОРД готує штурм.

За словами лідера громадянського корпусу "Азов" Олега Ширяєва, причина стрілянини – кофлікт щодо блокади торгівлі з окупантами Донбасу. Як відомо, "Східний копус" її не підтримує.

У результаті інциденту постраждала одна людина, яка наразі у лікарні перебуває у критичному стані – у нього важкі вогнепальні поранення живота та грудей.

Директор департаменту у справах інформації Харківської міськради Юрій Сидоренко стверджує, що потерпілий – водій "Східного корпусу" Ігор Пушкарьов, передає ТСН.

У нього, за неперевіреною інформацією, стріляв Олег Черкашин ("Іспанець").

Зауважимо, що опісля нападники, які заховалися у садочку, все ж склали зброю та здалися поліції.

Згодом Ширяєв додав, що винуватцями стрілянини стали все ж не бійці "Донбасу", а люди екс-"регіонала" Євгенія Мураєва, оскільки вищезазначений "Іспанець" на нього працює.

Місцеве видання Newsroom оприлюднило і інші версії причин виникнення конфлікту.

Так, за інформацією журналістів, за однією з версій, перестрілка сталася після того, як активісти "Східного корпусу" намагалися взяти штурмом офіс ветеранів АТО на Стадіонному проїзді. Щоправда розбірки перемістилися на вулицю Клочковську, а потім – на тролейбусний круг на проспекті Перемоги, 73.

За іншою версією, активісти приїхали на Стадіонний проїзд, оскільки їм повідомили, що там перебувають озброєні люди у камуфляжі.

На місці події працювали 10 машин патрульних.

Читайте також: П’яний чоловік відкрив стрілянину з вікна у Харкові

Теги: Україна Харків Кримінал Політика ЗМІ Зброя Мураєв Євгеній Володимирович Сутички
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