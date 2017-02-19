Бійці АТО, чорнобильці та афганці запустили флешмоб, аби допомогти пораненому військовому

Масове віджимання, аби допомогти військовому, якого поранило в Авдіївці. Таке влаштували в Полтаві.

В одному з боїв Ігор Бахмут втратив ногу. Хлопцю зробили кілька операцій, однак попереду ще реабілітація. Тож його побратими організували флешмоб.

На площі посеред міста віджималися бійці АТО, чорнобильці, афганці, активісти Євромайдану і навіть діти. Загалом близько півтори сотні учасників. І лише за кілька хвилин зібрали майже 4 тисячі гривень.

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