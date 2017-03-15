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Бійці АТО: прийшли воювати, а не терпіти знущання ворога

21:54, сьогодні 825 Читать новость на русском

В районі Авдіївки бойовики постійно ведуть провокаційний вогонь, намагаються прориватися або просто обстрілюють українські позиції, щоб армія зазнавала втрат. Та коли отримують відповідь, одразу просять про перемир'я.

Як розповів командир одного із батальйонів "Слав’ян", зараз бійці підходять до нової позиції. Теперішню вдалося відбити в бойовиків в результаті контратаки 29 січня. Тоді ціною величезних втрат українська армія відкинула ворога назад і захопила важливий опорний пункт.

Температура повітря у ніч на 29 січня сягала мінус 27 градусів. Військові, що брали участь у бою, збирались швидко повернутися, тому багато одягу не брали.

Тоді заступали на три години, але міномети стріляли безперервно. Нас не могли замінити інші солдати,
– зазначив військовослужбовець ЗСУ Михайло.

Відбитий тоді в бойовиків "Алмаз" дозволив українській армії взяти під контроль важливу ділянку дороги Горлівка – Донецьк та відтиснути ворога далі на схід. Тоді знищили багато техніки та терористів. Знешкодили й одного з ватажків на позивний "Грек".

Військові зазначають: зараз характер обстрілів змінився. Танки б’ють із таких позицій, що поки їх знищити не можуть. Але військові впевнені, що зроблять це.

Читайте також: В ООН зробили несподівану заяву щодо війни на Донбасі

Теги: Україна Війна на Донбасі АТО Авдіївка
Джерело: 24 Канал
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