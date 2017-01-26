Бійці АТО та Саакашвілі влаштували протест під Апеляційним судом у Києві

У Києві біля приміщення Апеляційного суду бійці АТО та представники цивільного корпусу "Азов" влаштували акцію протесту.

Про це повідомляє кореспондент 24 Каналу з місця події.

На акції також був присутній екс-глава Одещини Міхеїл Саакашвілі.

Протестувальники вимагали відпустити з під арешту добровольця АТО громадянина Грузії Гії Церцвадзе. Активісти принесли з собою прапори Грузії та України, а також вигукували патріотичні гасла. Також у хід пішли димові шашки.

Фото: Едуард Крижанівський

Нагадаємо, 18 січня в Україні затримали грузина Гію Церцвадзе на підставі того, що він перебував у міжнародному розшуку за нібито вчинений в Росії злочин. В Росії вимагають видати засудженого їхньому правосуддю.



Та генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Україна не збирається передавати РФ грузина.