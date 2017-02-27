Бійці АТО вразили зворушливою виставою

У Харкові на сцену вийшли учасники АТО. Вони долучилися до спектаклю під назвою "Урок ДПЮ".

У "ДПЮ" грають двоє бійців АТО – харків'янин Дмитро Галка із позивним "Угрюмий" та киянин Анатолій Тапольський відомий український DJ. Для обох – це театральний дебют. На сцені вони розповідають, чому пішли воювати, як переживали війну та наскільки важко було повертатися у звичайне життя.

Читайте також: Хто допомагає ветеранам АТО повернутися до мирного життя

Не менш відверті оповіді і акторів театру "Прекрасні квіти", який наважився на цю гостру постановку. Актори змінили традиційний для себе жанр і вголос заговорили про свої і суспільні страхи.

Драматург Дмитро Левицький пояснив, що обрав формат уроку, аби поставити десяток болючих питань, якими сьогодні живуть безліч українців.

Після Харкова виставу "ДПЮ" поставлять у Дніпрі, Запоріжжі та Києві.