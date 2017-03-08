Бійці АТО зробили з Леніна Шевченка – кумедне фото

На Луганщині, в одному з польових таборів АТО бійці вирішили підтримати процес декомунізації. Під гарячу руку воїнів потрапив місцевий пам’ятник Леніну.

Про це повідомили у прес-службі Луганської обласної військово-цивільної адміністрації.

Леніна, що стояв на території військової частини, не повалили, а перетворили його на Тараса Шевченка. Домалювали вуса, вишиванку. А замість "статуту партії", який "вождь" тримав у руках, бійці намалювали синьо-жовтий "Кобзар".

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