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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Бійці на передовій отримали незвичайні подарунки від звичайних українців

20:09, сьогодні 73 Читать новость на русском
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Окрім найнеобхідніших речей, які допомагають в бою, волонтери везуть на передову і особливі подарунки.

Боєць із позивним "Авер" читає дитячий лист, який на передову передали з Харкова перед новим роком. Із самого початку російської агресії такі звістки на фронт – звична справа Вони тішать військових в найгарячіших точках. Зазвичай малеча бажає миру, перемоги і дякує за захист. Але деякі листи дійсно вражають.

Окрім таких зворушливих листів є й незвичні фронтові подарунки. Бійці "Лях" та "Смайлик" роздивляються, що їм прислали діти з Кропивницького. На перший погляд – все, як зазвичай: цукерки, листівки, теплі рукавички. Але серед них раптом шапка. Тепла, та не зовсім відповідає статуту.

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В мирному житті вона скрипалька і мама двох дітей, а на фронті – кухар. Віра хизується подарунком від свого командира.

А для Юрія кращий подарунок – книжка. Навіть на передовій боєць зібрав цілу бібліотеку. Причому багато з них – особисто від авторів. Понад 600 книг, майже всі подаровані. Є доволі рідкісні видання.

З початку війни забезпечення армії значно покращилося. Але таких подарунків, як від звичайних українців, жодна в світі служба тилу на фронт не привезе.

Теги: Україна АТО війна Волонтери
Джерело: 24 Канал
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