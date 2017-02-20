Бійці облаштовують нові позиції біля Донецька – оприлюднили відео

Українські бійці батальйону "Київ" облаштовують нові позиції поблизу окупованого Донецька. Відповідне відео опублікувало Військове телебачення України.

Перед нами – звичайні мужики без роботи, без грошей. В бліндажах – бульбулятори. Злі, озлоблені, бояться нас. Що там про нас наговорили я не знаю, але вони нас так бояться, не хотіли навіть виходити. Сотні їх вартують одного нашого бійця, - так описав ворога командир взводу "Київ".

Також він показав відвойований у бойовиків трофей – вогнемет "Шмель" російського виробництва, каже, тримають його "на всякий випадок".

Читайте також: 7-годинний бій біля Авдіївки – бійці показали його наслідки

Боєць "Каспер", який працює над облаштуванням нових позицій розповів, що лише півроку тому він пішов на "дембель", але довго вдома довго не засиджувався – повернувся а фронт. Закликає до цього й інших бійців, каже: це їхній обов’язок перед родинами і близькими.