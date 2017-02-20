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Бійці облаштовують нові позиції біля Донецька – оприлюднили відео

12:02, сьогодні 2685 Читать новость на русском
Бійці все ближче до окупованого Донецька
Бійці все ближче до окупованого Донецька

Українські бійці батальйону "Київ" облаштовують нові позиції поблизу окупованого Донецька. Відповідне відео опублікувало Військове телебачення України.

Перед нами – звичайні мужики без роботи, без грошей. В бліндажах – бульбулятори. Злі, озлоблені, бояться нас. Що там про нас наговорили я не знаю, але вони нас так бояться, не хотіли навіть виходити. Сотні їх вартують одного нашого бійця, - так описав ворога командир взводу "Київ".

Також він показав відвойований у бойовиків трофей – вогнемет "Шмель" російського виробництва, каже, тримають його "на всякий випадок".

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Боєць "Каспер", який працює над облаштуванням нових позицій розповів, що лише півроку тому він пішов на "дембель", але довго вдома довго не засиджувався – повернувся а фронт. Закликає до цього й інших бійців, каже: це їхній обов’язок перед родинами і близькими.

Теги: Україна Війна на Донбасі АТО Новини Донецька
Джерело: 24 Канал
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