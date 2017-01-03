Бійці Української добровольчої армії показали, як проводять свята

Бійці Української добровольчої армії поділилися із журналістами сайту "24" фотографіями їхньої підготовки до новорічних свят. Поки вся країна готується до Різдва, вони захищають країну.

Добровольці 18 батальйону УДА зараз перебувають в районі Мар’їнки. Нагадаємо, раніше кореспондент 24 каналу повідомив, що проросійські бойовики продовжують обстрілювати наші позиції від новорічної ночі. Обстріли почалися від 23 години, тобто коли почали святкувати свій Новий рік за російським часом.



Також повідомлялося, що через необережне поводження зі зброєю 2 січня поблизу Мар’їнки загинули двоє українських бійців.

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