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НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ШУЛЯВСЬКИЙ МІСТ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Бійці знищили розвідувальну групу терористів, – волонтер

00:48, сьогодні 615 Читать новость на русском
Віримо в нашу армію
Віримо в нашу армію / vchaspik.ua

Ввечері 1 березня різко загострилась ситуація по усій лінії фронту. Зокрема, гаряче в районі Світлодарської дуги.

Про це заявив волонтер Юрій Мисягін.

Ворог атакував з мінометів та БМП-1. Однак, українські бійці зуміли дати гідну відсіч.

Так, за даними волонтера, українським воїнам вдалось знищити передову розвідувальну групу ворога. Все, відвоювалися "орки". Немає у них більше передової розвідувальної групи,
– написав волонтер.

Також, близько опівночі Мисягін повідомив, що терористи в цьому районі вже просять перемир’я.

"Просто вірте в нашу армію", – додав волонтер.

Нагадаємо, за словами прес-офіцера АТО Леоніда Матюхіна, терористи серйозно збільшили кількість обстрілів в зоні АТО. Внаслідок цих нападів загинув один український боєць. Ще 7 отримали поранення.

Теги: Україна Війна на Донбасі АТО Світлодарська дуга
Джерело: 24 Канал
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