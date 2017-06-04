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Бійців АТО Осмаєва та Окуєву взято під посилену охорону поліції

14:30, сьогодні 45 Читать новость на русском
Поліція посилено охороняє Осмаєва та Окуєву
Поліція посилено охороняє Осмаєва та Окуєву / Новая газета

Українські правоохоронці взяли під посилену охорону колишнього керівника миротворчого батальйону імені Джохара Дудаєва Адама Осмаєва та його дружину Аміну Окуєву.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції в Києві.

Правоохоронці також наголошують, що поліції не потрібна допомога сторонніх осіб. Зазначається, що всім учасникам кримінального провадження для забезпечення їх безпеки надана посилена охорона, яку здійснюють підрозділи МВС.

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У поліції також повідомили, що люди, які не мають жодного стосунку до слідства, поширюють у мережі інтернет повідомлення із закликами долучитися до забезпечення охорони добровольців.

"Інформуємо: поліція Києва не потребує будь-чиєї допомоги у забезпеченні безпеки всіх учасників кримінального провадження! Разом із тим наголошуємо: людей, які з'являтимуться біля охоронюваних осіб і які не мають відношення до їх лікування та проведення слідчих дій, негайно доставлятимуть до управлінь поліції, де після проведення перевірки їхнім діям буде надана правова оцінка", – мовиться у повідомленні поліції.

Так, правоохоронці закликали дотримуватися встановлених у таких випадках норм законодавства.

Нагадаємо, 1 червня на Подолі у Києві сталася стрілянина, внаслідок якої вогнепальні поранення отримали двоє чоловіків.

Згодом стало відомо, що одним із поранених виявився росіянин чеченського походження Адам Осмаєв, якого підозрювали у замаху на президента Росії Володимира Путіна. Тепер він воює на Донбасі і очолює чеченський батальйон імені Джохара Дудаєва.

Разом зі своєю дружиною, яка також воювала в зоні АТО, Аміною Окуєвою, вони домовилися про зустріч з нібито французьким журналістом, який і вистрелив в Осмаєва. Окуєва встигла поранити нападника із нагородної зброї.

У стрільця виявили закордонний паспорт громадянина України на ім’я Олександра Дакара. За словами радника МВС Антона Геращенка, його завербували російські спецслужби.

Згодом нападнику на Адама Осмаєва оголосили про підозру.

Теги: Україна Адам Осмаєв Поліція Київ Стрілянина в Києві
Джерело: 24 Канал
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