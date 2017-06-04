Бійців АТО Осмаєва та Окуєву взято під посилену охорону поліції

Українські правоохоронці взяли під посилену охорону колишнього керівника миротворчого батальйону імені Джохара Дудаєва Адама Осмаєва та його дружину Аміну Окуєву.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції в Києві.

Правоохоронці також наголошують, що поліції не потрібна допомога сторонніх осіб. Зазначається, що всім учасникам кримінального провадження для забезпечення їх безпеки надана посилена охорона, яку здійснюють підрозділи МВС.

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У поліції також повідомили, що люди, які не мають жодного стосунку до слідства, поширюють у мережі інтернет повідомлення із закликами долучитися до забезпечення охорони добровольців.

"Інформуємо: поліція Києва не потребує будь-чиєї допомоги у забезпеченні безпеки всіх учасників кримінального провадження! Разом із тим наголошуємо: людей, які з'являтимуться біля охоронюваних осіб і які не мають відношення до їх лікування та проведення слідчих дій, негайно доставлятимуть до управлінь поліції, де після проведення перевірки їхнім діям буде надана правова оцінка", – мовиться у повідомленні поліції.

Так, правоохоронці закликали дотримуватися встановлених у таких випадках норм законодавства.

Нагадаємо, 1 червня на Подолі у Києві сталася стрілянина, внаслідок якої вогнепальні поранення отримали двоє чоловіків.



Згодом стало відомо, що одним із поранених виявився росіянин чеченського походження Адам Осмаєв, якого підозрювали у замаху на президента Росії Володимира Путіна. Тепер він воює на Донбасі і очолює чеченський батальйон імені Джохара Дудаєва.



Разом зі своєю дружиною, яка також воювала в зоні АТО, Аміною Окуєвою, вони домовилися про зустріч з нібито французьким журналістом, який і вистрелив в Осмаєва. Окуєва встигла поранити нападника із нагородної зброї.



У стрільця виявили закордонний паспорт громадянина України на ім’я Олександра Дакара. За словами радника МВС Антона Геращенка, його завербували російські спецслужби.



Згодом нападнику на Адама Осмаєва оголосили про підозру.