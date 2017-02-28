Бійців військової частини на Львівщині годують їжею з хробаками: опубліковані фото

Міноборони призначило службове розслідування у зв'язку з поганим харчуванням військових у Самборі, що на Львівщині.

Про погане харчування у частині повідомила користувач соцмережі Facebook Василина Мельник.

"Мій дідусь казав, що їх на Сибірі хробаками годували, та й не тільки, а тут, в наш час, при теперішній ситуації, таке відношення до солдат. До чого веду, дехто з моїх рідних (в цілях безпеки ім'я не розголошую) служить в армії, і на питання: "А що ви там їсте?", мені скинули фото. І не тільки проблема в хробаках у кашах, але і й у напоях плавають", – пише вона.

У прес-службі Міноборони вже відреагували на незадовільне харчування бійців – до військової частини виїхала група представників Міністерства оборони для здійснення перевірки.

Згідно з договором, харчуванням частини займається компанія ТОВ "Геус-груп", тож глава відомства Степан Полторак направив спеціальні мобільні групи до усіх військові частини, де ця фірма забезпечує харчування.

Також міністр оборони звернувся до головного військового прокурора з метою порушення карної справи щодо резонансної події, щоб покарати винних.