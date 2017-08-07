Бійця АТО прооперували з нерозірваною гранатою в нозі: фото

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В ніч з 6 на 7 серпня під час обстрілу одного з підрозділів у зоні АТО поранення отримав військовослужбовець Збройних сил України.
Про це прес-центр АТО повідомив у Facebook.
Військовослужбовця звати Дмитро, він родом з Каховки.
Граната з "підствольника" влучила хлопцю у ліву ногу, де і застрягла, проте, на щастя, не вибухнула. Бійця під обстрілом терміново евакуйовали у тил, де йому надали першу медичну допомогу. А вже після того, як пораненого бійця доставили до шпиталю у Маріуполі, хірурги, разом із саперами, провели унікальну операцію із вилучення та знешкодження ворожого боєприпаси,
– розповіли у прес-центрі.
Стан Дмитра лікарі розцінюють як задовільний.
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