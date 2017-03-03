Бійця "Азова" ув’язнили в Білорусі

Вітебський обласний суд засудив колишнього бійця українського батальйону "Азов" Станіслава Гончарова до семи років позбавлення волі.

Про це повідомляють "Новости Донбасса".

Зазначається, що суд проходив в закритому режимі.

Гончаров засуджений до покарання у вигляді позбавлення волі строком на сім років з відбуванням у колонії посиленого режиму,

– сказав представник суду.

Слідчі стверджують, що 20-річний екс-боєць "Азова" публікував відео, що містять пропаганду неонацизму.

Він разом з футбольними фанатами під загрозою насильства змусив двох 13-річних підлітків відректися від антифашистського руху і продемонструвати нацистське вітання. Весь процес був знятий на відеокамеру і викладений в інтернет,

– відзначили в МВС Білорусі.

Гончаров був затриманий у квітні 2016 року. Щодо нього було порушено кримінальну справу за злісне хуліганство. Екс-бійцю інкримінували злочини за кількома статтями кримінального кодексу – злісне хуліганство; розпалювання расової, національної або релігійної ворожнечі; грабіж.

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Зазначається, що 20-річний житель Вітебська повернувся в Білорусь після служби в батальйоні "Азов" на стороні України. В "Азові" він служив під позивним "Білорус" і не афішував себе. Серед товаришів по службі його також прозвали "Терор-машиною".