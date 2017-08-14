Бізнес-група Вадима Альперіна домовляється з медіа про проекти проти одеської митниці

Одеський мільярдер Вадим Альперін створює власний медіа-холдинг.

Про це повідомляють "Подробности".

За інформацією видання, Вадим Альперін почав активно інвестувати в створення власних сайтів і покупку частки в уже відомих одеських і київських інтернет-медіа. Про придбання телеканалу мова поки не йде. Але з осені з'явиться кілька ТВ-проектів, спонсором яких виступить Альперін. Серед майданчиків називають новинні телеканали 112 і Newsone.

"Подробиці" відзначають, що бізнесмен активно розкручує проект "Схеми митниці в деталях" і фінансує ряд спільних проектів з "Одеса медіа". На думку місцевих експертів, завдання бізнес-групи Альперина – за допомогою ЗМІ натиснути на керівництво Одеської митниці.

"Вони намагаються формувати політику, здійснювати тиск. З цього сайту ("Схеми митниці в деталях", – ред.) йдуть вкидання в інші ЗМІ", – вважає заступник гендиректора Асоціації міжнародних експедиторів України Віктор Берестенко.

"Ті, хто роблять цей сайт, ніколи не були пов'язані з антикорупційною діяльністю, ніякої допомоги нам від них ніколи не було", – підкреслює співзасновник Профспілки експедиторів Одеського регіону Сергій Кислицький.

За словами місцевих експертів, бізнес-група Альперина забезпечувала постачання 30-40% товару на одеський "7 кілометр" і харківський "Барабашево". Структури бізнесмена укладали з торговцями договори на доставку і розмитнення товару, що дозволяли платити менше ніж при оформленні вантажу "в білу". Крім цього, бізнес-група контролює транзит контрабанди з країн Близького Сходу, Азії, Китаю до Європи, використовуючи зв'язки на найвищому рівні майже у всіх силових структурах і суддівському корпусі.

"Прізвище (Альперина) на слуху і вже не один рік – завезення розібраних автомобілів, запчастин ...", – каже представник Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України в Одеській і Миколаївській областях Дмитро Сергієнко.

"Альперіни – це ті люди, які колись ще в дев'яностих сиділи на конфіскаті, були в темі. Це серйозні гроші, туди просто так не потрапляли. Це була схема з керівництвом митниці, і з СБУ. Ніхто інший, навіть маючи ліцензію, туди потрапити не міг", – розповідає Сергій Кислицький.

В Асоціації експедиторів стверджують, що призначений в травні главою Одеської митниці Олександр Власов поламав колишню систему по мінімізації митних платежів. "Мінімізаторам" не дозволяють працювати в Одесі, і не дають провертати схеми в інших регіонах.

"Власов спробував зробити так, щоб у них не було можливості переїхати кудись, і там домовитися, щоб оформитися з мінімізацією платежів. Відповідно, він зіткнувся з опором системи, що роками будувалася", – пояснює Віктор Берестенко.

Керівництво Одеської митниці, повідомляють в асоціації, зараз фактично знаходиться в облозі, так як потужні контрабандистські клани дуже щільно зрослися з правоохоронними структурами. До атаки на Власова бізнес-група одеського мільярдера підключила і спеціально створені для цього ЗМІ.

Нагадаємо, пост начальника Одеської митниці Олександр Власов посів 17 травня 2017 року, перемігши на кадровому конкурсі. До нього цю посаду займала Юлія Марушевська.