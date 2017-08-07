Благодійні внески чи корупція: як працює сумнозвісний пологовий будинок

Українська медицина безкоштовна на сторінках Конституції, але всі ми добре знаємо скільки коштує лікування. Попри добровільні, або відверто примусові збори в державних лікарнях на них виділяються величезні гроші з бюджету, але якість надання послуг на найнижчому рівні. Така ж ситуація в Київському пологовому будинку №2

На Київський пологовий будинок №2 надходить надзвичайно велика кількість скарг. Велика смертність серед породіль і новонароджених, відсутність препаратів і необхідного обладнання.

Немає навіть білизни, працівники на мене накричали, через те, що я не взяла постіль з дому і одноразові пелюшки. І не випускали мене з лікарні поки я не відкупила їх,

– розповіла породілля.

Також всіх жінок, які хочуть народжувати в цій лікарні примусову змушують сплачувати 2000 гривень благодійного внеску, який можна сплатити тільки в лікарні. І поки цей платіж не буде сплачено – лікарі відмовляються приймати породілей. При цьому ніяких документів про сплату не залишається. Корінець забирають як тільки вагітні приїжджають народжувати.

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Керує лікарнею головний лікар Тетяна Пехньо. Вона переконує, що благодійні внески абсолютно добровільні і ніякої фіксованої суми не існує. Головний лікар розповіла, що тільки за допомогою таких внесків можливо вирішити недофінансування лікарні.

Кошти, які вносяться благодійниками, спрямовуються на те що не дофінансовує держава. З бюджету лікарні 82% йде на нарахування заробітної плати. Залишається дуже мало. На харчування держава виділила 3 гривні 50 копійок на одну жінку. А ми харчуємо на 12 гривень за рахунок благодійних внесків,

– заявила Пехньо.

Сама ж Пехньо живе в великому маєтку на 700 квадратних метрів. Також сім’я володіє 4 автомобілями, має 50 тисяч доларів і 3 мільйони гривень готівки. Задекларований прибуток разом з чоловіком становить близько 50 тисяч на місяць.

Яке походження мільйоних статків очільниці Київського міського пологового будинку №2 – дивіться в розслідуванні журналістів.