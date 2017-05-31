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Бліцкриг по-українськи: за скільки днів сили АТО можуть звільнити Донбас

16:42, сьогодні 622 Читать новость на русском
Сили АТО можуть звільнити Донбас за 5 днів
Сили АТО можуть звільнити Донбас за 5 днів / ipress.ua

Збройні сили України можуть звільнити окуповані території Донбасу всього лиш за 5 днів.

Таку думку висловив координатор групи "Інформаційний опір", нардеп Дмитро Тимчук, передає "Апостроф".

За його словами, бойовики "ДНР" та "ЛНР" найбільше бояться того, що українська армія двома ударами "винесе" їх на територію Росії.

"Коли ми говоримо, що росіяни намагаються постійно наступати, ми повинні ще розуміти, що вони до нестями, дико бояться зустрічного або навіть превентивного наступу ЗСУ. Це не тільки істерика, яку роздувають у сепаратистських або російських ЗМІ вустами різних чудо-експертів типу того ж Олександра Ходаковського або Ігоря Стрілкова-Гіркіна", – каже військовий експерт.

Читайте також: Росія може захопити ще одну область України, – Тимчук

Тимчук зазначив, що про страхи бойовиків свідчать їхні нові укріпрайони, які вони повноцінно обладнали на новоазовському напрямку ще рік тому. Такі ж райони оборони створюють терористи і у своєму тилу – біля Макіївки, Шахтарська та інших окупованих районах.

Це свідчить, що російсько-терористичні війська дійсно бояться, що українська армія двома ударами їх винесе просто на територію Росії. Новоазовський район складно моніторити, але звільняти цю ділянку було б значно простіше. Якщо не втрутяться російські кадрові війська Російської Федерації,
– підкреслив він.

За словами координатора групи "ІО", ЗСУ могли б за 5-6 днів, а то й швидше, вибити бойовиків до українсько-російського кордону

Теги: Україна Україна – Росія Війна на Донбасі АТО Збройні Сили України
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