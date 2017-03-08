Ближче до Європи. Польський авіаперевізник готує нові рейси в Україну

Польський авіаперевізник LOT зацікавився українським ринком. Компанія планує запустити нові рейси до Дніпра, Івано-Франківська, Вінниці та Рівного.
Про це повідомляє видання "Польське радіо".
Також планують збільшити кількість польотів до Львова. Нині з Варшави до Львова є два рейси в день.
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Також цікавляться Україною і польські залізничники. Щоб розвивати залізничні сполучення з Україною PKP Intercity планують запровадити систему автоматичної зміни ширини колії SUW 2000. Це допоможе істотно скоротити час подорожі. Такі поїзди планують запустити з Перемишля до Львова та Києва.