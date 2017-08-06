Близнюки та двійнята встановили рекорд України: чарівні фото

Не пропусти жодної новини – підписуйся на новий сервіс від 24 каналу
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – сервіс «Важливо!» від 24 каналу
Що це таке?
Дізнавайся першим про найголовніше
Що це таке?
Миттєві повідомлення про головні новини світу
Що це таке?
Будь у курсі подій країни та світу – підписуйся на сервіс «Важливо!»
Що це таке?
Читай найголовніші новини світу у Viber
Що це таке?
24 канал тепер у Viber. Підписуйся на наш паблік-акаунт!
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Усі новини завжди під рукою. Чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Зручна доставка новин у Viber
Що це таке?
Читай новини від 24 каналу у Viber
Що це таке?
Лаконічно та оперативно – новини 24 каналу у Viber
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
У виставковий центр у Києві сьогодні, 6 серпня, прийшли майже сотня близнюків та двійнят. А все для того, щоб встановити рекорд.
У столиці відбувся флешмоб "Подвійне щастя", учасниками якого стали близнята та двійнята. Наймолодшим з них всього 10 днів.
Читайте також: На Чернігівщині здивували незвичним фестивалем
Організаторка Марина також мама двійнят. Вона заснувала спільноту батьків у Facebook. За її словами, просто хотіли познайомитися.
Ми зустрічаємось. Але нас зустрічалось 10 осіб. Але жодний заклад не може вмістити в себе 20 пар двійнят,
– сказала організаторка Марина Вільк.
Однак, прийти на зустріч зголосилось так багато пар, що організатори вирішили встановити рекорд України. Нарахували 85 пар близнят та двійнят. Таких рекордів в Україні ще не було.
Більше – дивіться у сюжеті Оксани Тропотяги.