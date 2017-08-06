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Близнюки та двійнята встановили рекорд України: чарівні фото

16:34, сьогодні 1554 Читать новость на русском

У виставковий центр у Києві сьогодні, 6 серпня, прийшли майже сотня близнюків та двійнят. А все для того, щоб встановити рекорд.

У столиці відбувся флешмоб "Подвійне щастя", учасниками якого стали близнята та двійнята. Наймолодшим з них всього 10 днів.

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Організаторка Марина також мама двійнят. Вона заснувала спільноту батьків у Facebook. За її словами, просто хотіли познайомитися.

Ми зустрічаємось. Але нас зустрічалось 10 осіб. Але жодний заклад не може вмістити в себе 20 пар двійнят,
– сказала організаторка Марина Вільк.

Однак, прийти на зустріч зголосилось так багато пар, що організатори вирішили встановити рекорд України. Нарахували 85 пар близнят та двійнят. Таких рекордів в Україні ще не було.

Більше – дивіться у сюжеті Оксани Тропотяги.

Автор: Оксана Тропотяга
Теги: Фотоновини Новини України Новини Києва LifeStyle Діти Рекорди
Джерело: 24 Канал
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