Блогер показав бойовиків, яких нещодавно вбили на Донбасі

Нещодавно на Донбасі загинули двоє бойовиків терористичної організації "ДНР".

Про це у Twitter написав Necro Mancer.

Один з убитих – 47-річний терорист Геннадій Агапіта з позивним "Кайман". Він народився у Маріуполі.

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Інший убитий – Володимир Ястребов "Яструб" з Могильова.