Блогер створив ігрову приставку із мікрохвильової пічки: відео

Блогер Колін Ферз створив працюючу ігрову приставку зі мікрохвильової печі.

Ролик із результатом він опублікував на своєму каналі у Youtube.

На відео він демонструє на що здатна PLAY-O-WAVE. Наприклад? машина може одночасно запускати ігри та розігрівати їжу. У дверцята мікрохвильовки винахідник вбудував екран, а замість кнопок вибору режиму розігріву встановлені RCA-порти.

Читайте також: Розумні жалюзі: винахід українців зібрав на Kickstarter понад 50 тисяч доларів

Колін Ферз – відомий відеоблогер, сантехнік, каскадер і винахідник із Великобританії. Він став популярним завдяки своїм шаленим винаходам, наприклад, турбореактивна дитяча коляска чи або ж шестиметрова клітка для створення вогняного торнадо. Його канал має більше 4,6 мільйона фоловерів.