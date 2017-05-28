Блогер створив ігрову приставку із мікрохвильової пічки: відео

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Блогер Колін Ферз створив працюючу ігрову приставку зі мікрохвильової печі.
Ролик із результатом він опублікував на своєму каналі у Youtube.
На відео він демонструє на що здатна PLAY-O-WAVE. Наприклад? машина може одночасно запускати ігри та розігрівати їжу. У дверцята мікрохвильовки винахідник вбудував екран, а замість кнопок вибору режиму розігріву встановлені RCA-порти.
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Колін Ферз – відомий відеоблогер, сантехнік, каскадер і винахідник із Великобританії. Він став популярним завдяки своїм шаленим винаходам, наприклад, турбореактивна дитяча коляска чи або ж шестиметрова клітка для створення вогняного торнадо. Його канал має більше 4,6 мільйона фоловерів.