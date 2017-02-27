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ВІЙНА НА ДОНБАСІ НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017

Блокада – фактично єдиний механізм припинення війни, – нардеп

14:24, сьогодні 1102 Читать новость на русском
Тарас Пастух
Тарас Пастух / samopomich.ua

Ультиматум бойовиків ОРДЛО щодо зняття блокади – доказ того, що псевдореспубліки "ЛНР" та "ДНР" усі три роки війни фактично існують завдяки торгівлі з Україною.

Про це заявив народний депутат України фракції "Самопоміч" Тарас Пастух.

"Сьогодні окупаційний режим опинився на межі існування. Підприємства, які працюють на території так званих "ДНР" та "ЛНР", фінансують ці псевдореспубліки. Уся продукція, яка виробляється на території, підконтрольній російським найманцям, постачається в Україну. А підприємства платять податки у казну ОРДЛО. І саме у такий спосіб Україна, фактично, фінансує війну проти себе", – пояснив Тарас Пастух.

Пастух стверджує, що торговельна блокада сьогодні є фактично єдиним механізмом, який може зупинити війну, а Україна має усі можливості знайти альтернативу поставкам вугілля із ОРДЛО. Для цього потрібна лише політична воля керівників держави.

"Без фінансування окупаційний режим не зможе існувати та оплачувати терористів, які воюють проти України. Ветерани війни та активісти Штабу блокади торгівлі з окупантами не мають наміру йти на будь-які компроміси ні з терористами, ні з українською владою, яка не робить нічого для припинення війни та визволення українських полонених", – пояснив нардеп.

Теги: Політика
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