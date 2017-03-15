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БЛОКАДА ВОЛОДИМИР ПАРАСЮК ВІЙНА НА ДОНБАСІ RYANAIR

Блокада Донбасу – предмет для серйозної розмови з Путіном, – журналіст

21:03, сьогодні 508 Читать новость на русском
Блокада на Донбасі
Блокада на Донбасі / Главком

Офіційний Київ долучився до транспортної блокади самопроголошених "ДНР" та "ЛНР", адже має в тому свої зацікавлення.

Таку думку висловив журналіст Сергій Руденко у статті для DW.

"Рішення РНБО повертає Петру Порошенку ігрову ініціативу на сході країни. Упродовж останніх двох місяців активісти, що блокують залізничне сполучення з ОРДЛО, диктували політичний порядок денний в економічних відносинах з окупованим Донбасом", – вважає експерт.

За словами Руденка, після прийняття РНБО на державному рівні рішення припинити торгівлю з ОРДЛО президент Петро Порошенко тепер сам виступає у ролі організатора блокади.

Що це дає Порошенку? На цьому етапі, по-перше, нівелюється роль активістів, котрі ініціювали та здійснювали блокаду, вони досить жорстко опонували президенту. По-друге, блокада Донбасу – це предмет для серйозної розмови з Володимиром Путіном
– зазначив журналіст.

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Він додав, що також цими діями Петро Порошенко нарешті продемонстрував свої вольові якості відносно торгівлі з бойовиками, які тимчасово окупували окремі райони Донецької та Луганської областей.

Нагадаємо, 15 березня РНБО вирішила тимчасово повністю припинити вантажні перевезення з непідконтрольними територіями Донбасу.

Теги: Україна Політика Петро Порошенко Блокада Війна на Донбасі Володимир Путін РНБО журналісти
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