Блокада Донбасу – предмет для серйозної розмови з Путіном, – журналіст

Офіційний Київ долучився до транспортної блокади самопроголошених "ДНР" та "ЛНР", адже має в тому свої зацікавлення.

Таку думку висловив журналіст Сергій Руденко у статті для DW.

"Рішення РНБО повертає Петру Порошенку ігрову ініціативу на сході країни. Упродовж останніх двох місяців активісти, що блокують залізничне сполучення з ОРДЛО, диктували політичний порядок денний в економічних відносинах з окупованим Донбасом", – вважає експерт.

За словами Руденка, після прийняття РНБО на державному рівні рішення припинити торгівлю з ОРДЛО президент Петро Порошенко тепер сам виступає у ролі організатора блокади.

Що це дає Порошенку? На цьому етапі, по-перше, нівелюється роль активістів, котрі ініціювали та здійснювали блокаду, вони досить жорстко опонували президенту. По-друге, блокада Донбасу – це предмет для серйозної розмови з Володимиром Путіном

– зазначив журналіст.

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Він додав, що також цими діями Петро Порошенко нарешті продемонстрував свої вольові якості відносно торгівлі з бойовиками, які тимчасово окупували окремі райони Донецької та Луганської областей.

Нагадаємо, 15 березня РНБО вирішила тимчасово повністю припинити вантажні перевезення з непідконтрольними територіями Донбасу.