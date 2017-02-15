Блокада Донбасу: Парасюк розповів про плани активістів

Активісти штабу блокади торгівлі з окупованими територіями Донецької та Луганської областей блокуватимуть залізничне сполучення в Маріупольському напрямку та ще дві гілки поряд з Авдіївкою.

Про це заявив народний депутат Володимир Парасюк, повідомляє "Еспресо".

"Блокада буде збільшуватися. Ще є одна залізнична гілка, яку треба заблокувати, – в Маріупольському напрямку. Я не знаю, коли це буде. І ще дві, по яких поїзди не їздять, але там зараз працює розвідка штабу, вони останні 3 дні дивляться, що там відбувається. Гілки ці йдуть недалеко від Авдіївки, за 3 дні вони там нічого не побачили. Тому я думаю, що всього є 4 гілки", – сказав Парасюк.

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