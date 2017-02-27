Блокада Донбасу: створили групи для контролю "гумконвоїв" Ахметова

Учасники торгової блокади Донбасу організували редут "Соловейко" і три мобільні групи для контролю контрольного пункту в'їзду-виїзду "Новотроїцьке".

Про це в Facebook написав народний депутат Володимир Парасюк

Сьогодні (26 лютого) був організований редут "Соловейко" і сформовані три мобільні групи, які контролюватимуть КПВВ "Новотроїцьке", через яке проходять "гумконвої" Ахметова. Також буде здійснюватись патрулювання об'їзних шляхів, по яких переміщується контрабанда,

– написав Парасюк.

Він додав, що поїзди з окупованого Донецька до Маріуполя не курсують.

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Ця залізнична гілка пошкоджена, (перед селом Оленівка). По ній переміщується тільки вугілля марки "Г", що добувається на неокупованих територіях,

– зазначив Парасюк.