Блокада окупованого Донбасу. Семенченко відповів на заборону Турчинова

Нардеп Семен Семенченко відреагував на заяву секретаря РНБО Олександра Турчинова про те, що дозволяти блокаду може лише верховний головнокомандуючий Порошенко.

"Одні кажуть, що не можна нічого робити військовим без "добра" верховного головнокомандувача. Забуваючи про те, що хлопці своє вже відслужили, і для них "верховний" звичайний політик з негативною репутацією", – наголосив Семенченко.

Він додав, що побоювання на кшталт "неузгоджені дії з офіційними структурами", – це смішні і дурні переживання.

"З якими структурами? З тими, хто безуспішно і дуже прибутково "бореться" з контрабасом в "зоні АТО" вже третій рік? З тими, хто продає вугілля з копанок "ЛДНР" державі за "роттердамськими цінами", виводячи мільярди на панамські офшори? Може з прокурором сил АТО, обвинуваченим НАБУ в незаконному збагаченні? Або з Матіос, який бігає від журналістів і їхніх питань про своє мільйонне добро? З ким співпрацювати?", – обурився нардеп.

Нагадаємо, бійці та ветерани батальйону "Донбас" оголосили про початок блокади окупованих територій.



Згодом секретар РНБО Олександр Турчинов розкритикував цю заяву бійців та додав, що такі ініціативи, непогоджені з керівництвом, лише дестабілізуватимуть ситуацію на фронті.