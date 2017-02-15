Блокада торгівлі з окупантами – Гройсман готовий на компроміс

Активісти, що зараз блокують торгівлю з окупованою територією можуть продовжувати блокаду, однак вони мають пропустити постачання вугілля з окупованої території.

Про це заявив прем’єр Володимир Гройсман під час позачергового засідання Кабміну.

"Закликаю розблокувати постачання тільки вугілля. Все інше, будь ласка, блокуйте, контролюйте, боріться з контрабандою", – заявив прем’єр.

Ба більше, Гройсман навіть готовий допомогти активістам у цій боротьбі з контрабандою – "можете на мене теж розраховувати".

Нагадаємо, 15 лютого прем’єр зібрав позачергове засідання Кабінету Міністрів у зв’язку з блокадою залізничних шляхів, якими транспортують вугілля.