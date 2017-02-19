Блокада торгівлі з окупантами. Члени нормандської четвірки також виступили з заявою

Глави МЗС країн-членів нормандської четвірки зробили заяву щодо блокади торгівлі з окупованою територією. Міністри закордонних справ закликають припинити блокаду залізничних та інших шляхів на Донбасі.

Про це заявив глава МЗС Німеччини Зігмар Габріель, інформує "Інтерфакс-Україна".

"Ми апелюємо до тих, хто блокує залізницю", – припинити блокаду, оскільки вона шкодить обом сторонам: як тим, хто експортує вугілля, так і тим, хто його приймає, щоб виробити електроенергію", – сказав Габріель.

Нагадаємо, держави-члени G7 заявили про необхідність припинення блокади щодо постачання вугілля з окупованою територією, а також провести модернізацію генеруючих потужностей.



Раніше зі схожою заявою виступили у США. Там заявили, що стурбовані ситуацією та закликали розблокували постачання вугілля.



При цьому у штабі блокади заявили, що ситуацію нагнітають штучно, щоб налаштувати українців проти учасників блокади.