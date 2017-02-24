Блокада торгівлі з окупантами. До ветеранів долучились народні депутати

Нардепи фракції "Об’єднання "Самопоміч" приєднались до ветеранів АТО, які проводять блокаду торгівлі з окупантами. Там, на редутах, провели виїзне засідання фракції.

Про це йдеться на офіційному сайті "Самопомочі".

"Ми зараз на першому редуті у Бахмуті, буквально за 20 кілометрів від Горлівки, спілкуємось із людьми, добровольцями, які блокують торгівлю з окупованими територіями. Важливо розуміти людей, їх настрої, очікування та наміри. У них неймовірно багато питань, але основне – чому парламент не голосує за закон про тимчасово окуповані території", – заявив народний депутат фракції "Самопоміч" Роман Семенуха.

Нагадаємо, вчора, 23 лютого, голова фракції "Самопоміч" Олег Березюк заявив, що група народних депутатів від "Самопомочі" вирішили покинути Верховну раду та поїхати на Донбас, де приєднаються до блокади торгівлі з окупованими територіями.