Блокада торгівлі з окупованими територіями не вплине на рівень інфляції, – НБУ

Національний банк переглянув попередній прогноз економічного зростання та показників інфляції у 2017-18 роках, врахувавши ефекти від блокади та сприятливої кон’юнктури на зовнішніх ринках.

Нові прогнози оприлюднила прес-служба НБУ у вівторок, 21 березня.

Зокрема, попередній прогноз економічного зростання у 2017 році зменшено з 2,8% до 1,9%.

Водночас у Гонтаревої сподіваються, що до кінця 2017 року підприємства на підконтрольній Україні території переорієнтуються на альтернативні джерела сировини та енергоресурсів і вже з 2018 року зможуть вийти на максимальне завантаження виробничих потужностей.

Це, а також ефект бази порівняння призведе до того, що у 2018 році економіка зростатиме швидше, ніж закладалося в січневий прогноз. За новими оцінками, реальний ВВП зросте на 3,2% у 2018 році (січневий прогноз – 3,0%),

– зазначили у НБУ.

У НБУ також наголосили: блокада торгівлі з окупованими територіями Донеччини та Луганщини не матиме значного впливу на рівень споживчої інфляції, тому регулятор не очікує суттєвих змін у прогнозах інфляції (9,1% у 2017 році та 6,0% у наступному, 2018 році).

"Ефекти від зростання цін на продовольчі товари на світових товарних ринках будуть компенсовані більш повільним зростанням адміністративно регульованих тарифів і зниженням тиску на ціни з боку сукупного попиту", – додали у Гонтаревої.

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