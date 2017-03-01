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Блокада триває. Ветерани відкрили ще один пост

18:03, сьогодні 1895 Читать новость на русском
Ще один пост на маріупольському напрямку
Ще один пост на маріупольському напрямку / Facebook

Блокувальники відкрили ще один мобільний пост на маріупольському напрямку. Пост розташований на трасі Курахово-Мар'їнка.

Про це повідомили на сторінці Штабу блокади торгівлі з окупантами на Facebook.

Як сказано у повідомленні, цей пост є сполучною ланкою з редутом "Соловейко" на маріупольському напрямку та редутом "16 добровольчого батальйону" у Кривому Торці.

Нагадаємо, 25 лютого ветерани АТО та активісти відкрили перший редут на маріупольському напрямку. Редут назвали "Соловейко". За словами активістів, таким чином перекрили трафік контрабанди, контрафакту і торгівлі з окупантами по лінії Донецьк – Волноваха – Маріуполь.

Теги: Україна Війна на Донбасі Блокада Маріуполь
Джерело: 24 Канал
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