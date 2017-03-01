Блокада триває. Ветерани відкрили ще один пост

Блокувальники відкрили ще один мобільний пост на маріупольському напрямку. Пост розташований на трасі Курахово-Мар'їнка.

Про це повідомили на сторінці Штабу блокади торгівлі з окупантами на Facebook.

Як сказано у повідомленні, цей пост є сполучною ланкою з редутом "Соловейко" на маріупольському напрямку та редутом "16 добровольчого батальйону" у Кривому Торці.

Нагадаємо, 25 лютого ветерани АТО та активісти відкрили перший редут на маріупольському напрямку. Редут назвали "Соловейко". За словами активістів, таким чином перекрили трафік контрабанди, контрафакту і торгівлі з окупантами по лінії Донецьк – Волноваха – Маріуполь.