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МАРШ ГІДНОСТІ ВІТАЛІЙ ЧУРКІН ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА

Блокада завдала шалених збитків корпорації з Донбасу

19:40, сьогодні 439 Читать новость на русском
ІСД зазнає величезних збитків через блокаду Донбасу
ІСД зазнає величезних збитків через блокаду Донбасу / Finbalance

Корпорація "Індустріальний союз Донбасу" заявляє про багатомільйонні збитки через блокування залізничних шляхів у Донецькій і Луганській областях.

Про це повідомляє прес-служба корпорації.

Там нагадали, що раніше ПАТ "Алчевський металургійний комбінат", ПАТ "Алчевський коксохімічний завод" і ПАТ "Екоенергія" повністю припинили свою виробничу діяльність.

На зазначених підприємствах в Алчевську повністю припинено виробництво чавуну, сталі, прокату, металургійного коксу та електричної енергії,
– заявили в компанії.

В ІСД заявили, що станом на 20 лютого за час простою тільки за період 13-20 лютого корпорація показала наступні Наслідки блокади:

ПАТ "Алчевський металургійний комбінат" не виготовлено: 48,8 тисяч тонн чавуну; 53 тисячі тонн сталі; 34 тисячі тонн товарного сляба; 15 тисяч тонн металопрокату; 44 тисячі тонн металургійного коксу.

ПАТ "Алчевський металургійний комбінат" не здійснено поставки товарного сталевого сляба на адресу європейських споживачів на загальну суму близько 13,8 мільйона доларів валютної виручки;

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ПАТ "Алчевський металургійний комбінат" не здійснено поставки металопрокату на загальну суму близько 7,4 мільйона доларів валютної виручки;

ПАТ "Алчевський металургійний комбінат" не здійснено поставки 25 тисяч тонн металургійного коксу на адресу ПАТ "Дніпровський металургійний комбінат", що вже призвело і продовжує призводити до падіння обсягів виробництва ПАТ "Дніпровський металургійний комбінат" аж до можливості повної зупинки виробництва.

ПАТ "Алчевський металургійний комбінат" не закуплені сировина, товари, послуги в українських постачальників на загальну суму близько 648,4 млн гривень, у тому числі 108,1 млн гривень податку на додану вартість;

ПрАТ "Екоенергія" не проведено 9,5 мегават електричної енергії з вторинних металургійних газів;

ПАТ "Дніпровський металургійний комбінат" не проведено 52,0 тисячі тонн чавуну;

ПАТ "Дніпровський металургійний комбінат" не проведено 54,7 тисяч тонн квадратної сталевої заготовки;

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ПАТ "Дніпровський металургійний комбінат" не здійснено поставки 54,7 тисяч тонн квадратної сталевої заготовки на зовнішні ринки на загальну суму близько 20 мільйонів доларів валютної виручки;

ПАТ "Дніпровський металургійний комбінат" не закуплені сировина, товари, послуги в українських постачальників на загальну суму близько 549,7 млн гривень, у тому числі 91,6 млн гривень податку на додану вартість.

Раніше у ІСД також заявили, що станом на 21 лютого існує загроза повної зупинки ПАТ "Дніпровський металургійний комбінат".

Теги: Україна Блокада Бізнес металургія
Джерело: 24 Канал
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