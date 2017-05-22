Блокаду прорвано: українці почали повертатись у "ВКонтакте" та на інші заборонені сайти

Компанія "Яндекс" придумала, як обійти блокування в Україні. За словами представників, завдяки оновленому браузері українці можуть користуватись не лише сервісами "Яндекса", а й соцмережами "ВКонтакте" та Однокласники".

Про це повідомляє "Интерфакс".

Компанія оновила на Android версію "Яндекс.браузер", який дозволяє українським користувачам попри заборону використовувати "Яндекс", "Mail.ru", "ВКонтакте", "Однокласники", "Кинопоиск" та інші російські ресурси, заблоковані на території України.

Ми робимо все можливе, щоб у користувачів був доступ до "Яндекса" та інших сайтів,

– прокоментували інформацію у компанії.

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У "Яндексі" не розсекретили – скільки користувачів вже скачало оновлений браузер на пристроях Android. Оновлення російського браузера доступне українським користувачам у магазині додатків Google Play.

Українці у Twitter і Facebook теж пишуть, що можуть спокійно використовувати заборонені мережі.

"У "Яндекс.браузер" на програмному рівні впровадили VPN", – пише інтернет-користувач у Twitter.

"Яндекс" зміг обійти блокування в Україні

"Яндекс" зміг обійти блокування в Україні: тепер українці знову можуть використовувати "Вконтакте" та інші заблоковані російські ресурси

Нагадаємо, 16 травня в Україні заборонили соцмережі "Вконтакте" та "Однокласники" та інші російські ресурси терміном на 3 роки.



Зокрема, після заборони "Яндекса" в Україні в компанії повідомили, що не можуть перерахувати кошти на рахунки своїх партнерів.